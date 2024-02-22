Президент РФ Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Российский президент Владимир Путин совершит полёт на стратегическом самолёте-ракетоносце Ту-160М.
Об этом сообщил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.
Воздушная машина с главой государства поднимется с взлётной полосы Казанского авиационного завода, отметил пресс-секретарь Путина.
Весь полёт будет длиться 40 минут, а по какому маршруту полетит российский лидер и будут ли пуски со стратегического ракетоносца — военная тайна, подытожил Песков.
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