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Президент РФ Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Владимир Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М

Силовые структуры

Российский президент Владимир Путин совершит полёт на стратегическом самолёте-ракетоносце Ту-160М.

Владимир Путин совершит полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М
Фото: kremlin.ru

Об этом сообщил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

Воздушная машина с главой государства поднимется с взлётной полосы Казанского авиационного завода, отметил пресс-секретарь Путина.

Весь полёт будет длиться 40 минут, а по какому маршруту полетит российский лидер и будут ли пуски со стратегического ракетоносца — военная тайна, подытожил Песков.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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