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"Жест в сторону Запада": Для чего президент Путин полетел на Ту-160М

Владимир Путин полётом на ракетоносце Ту-160М сделал знак Западу

Силовые структуры

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин сегодня, 22 февраля, совершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Владимир Путин полётом на ракетоносце Ту-160М сделал знак Западу
Фото: kremlin.ru

Сейчас Путин проводит предвыборную кампанию, и каждый его жест — отражение глобальной программы, заявил обозреватель Андрей Перла.

"Владимир Путин идёт на выборы как Верховный главнокомандующий русской армии. Как глава государства, который ведёт национально-освободительную битву за суверенитет России. Путин на стратегическом ракетоносце — это жест. Жест в сторону запада", — цитирует "Царьград" эксперта.

По его словам, Россия не боится эскалации, и это ответ на постоянные заявления НАТО о неизбежности войны военного блока с РФ.

Также это жест в адрес всех русских на фронте и тылу. Путин на бомбардировщике — это основное политическое заявление в преддверии двухлетия спецоперации, подытожил Перла.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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