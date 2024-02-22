Отдых в сжатые сроки: комплекс биостимуляции "Ритм-Полет" для быстрого отдыха российских бойцов представили на ВДНХ

Комплекс биостимуляции для быстрого отдыха солдат начали применять в зоне СВО

Комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», который поможет за 20 минут отдохнуть как за 4-6 часов сна, начали применять в зоне специальной военной операции. Аппарат изобрели российские инженеры. Комплекс был представлен гостям выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Благодаря аппарату "Ритм-Полет" приходит в норму эмоциональное состояние человека при профессиональных нагрузках, также проходит нервное напряжение и усталость и повышается работоспособность. Комплекс работает за счет программируемого светового и звукового воздействия на человека.

— Комплекс придумали для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас «Ритм-Полет» активно используется военными, в том числе в зоне СВО, — сообщили на сайте корпорации «Ростех» со ссылкой на слова гендиректора НПП «Полет» Алексея Комякова.

Аппарат состоит из почти двухкилограммовой маски со встроенным экраном, наушников и пульта управления.