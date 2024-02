Отдых в сжатые сроки: комплекс биостимуляции "Ритм-Полет" для быстрого отдыха российских бойцов представили на ВДНХ

Комплекс биостимуляции «Ритм-Полет», который поможет за 20 минут отдохнуть как за 4-6 часов сна, начали применять в зоне специальной военной операции. Аппарат изобрели российские инженеры. Комплекс был представлен гостям выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0