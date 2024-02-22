Владимир Сальдо, который сейчас занимает пост губернатора Херсонской области, заявил, что Россия должна не только разгромить ВСУ, но и закончить со следствиями "майдана".
"Десять лет назад в Киеве произошел кровавый государственный переворот. Украинцы с радостными криками распахнули ворота в ад, к которым их до последней возможности не подпускал "Беркут". Бедность, несвобода, насилие, ложь и запустение заполонили некогда цветущий край", — написал Сальдо в Telegram-канале.
Он отметил, что ненависть украинских политиков к России была главным "содержанием майдана".
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