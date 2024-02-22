В США рассказали, каких территорий может лишиться Украина

Миршаймер: Украина лишится еще больше территорий без переговоров о мире

Американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive поделился мнением относительно территорий Украины, пишет "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

По его словам, страна может потерять намного больше территорий, если она не согласится на проведение переговоров с Российской Федерацией.

"Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий", — отметил профессор.

Также американский профессор отметил, что Вооруженные силы Украины ни при каких условиях не смогут одержать победу над Россией, даже несмотря на то, сколько бы финансовых средств на это выделил Запад.

Миршаймер посоветовал украинскому правительству всерьез задуматься над своим положением и не отказываться от мирных переговоров с Российской Федерацией. К тому же российская армия сейчас перехватила инициативу в зоне боевых действий и активно освобождает новые территории.