В США рассказали, каких территорий может лишиться Украина

Американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive поделился мнением относительно территорий Украины, пишет "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.