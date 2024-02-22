WP: из целого ряда источников поступила информация о хаотичности отступления ВСУ из Авдеевки

Американское СМИ рассказало беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки

Washington Post из целого ряда источников получило информацию, подтверждающую хаотичность отступления ВСУ из Авдеевки. Слишком поздно объявленный Александром Сырским вывод сил не был спланирован и соответствующим образом организован.

Фото: informing.ru

Первое, что отмечали источники, это семикратное численное превосходство российских войск и активные наступательные действия. Украинский собеседник журнала рассказал:

"Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого".

Украинской стороне нечем было ответить из-за отсутствия средств ПВО. Отсутствие ротации на протяжение почти двух лет и физическое истощение личного состава тоже сыграли свою роль. Позиции, которые им было приказано занять, уже были потеряны или разрушены. Потрепанные разрозненные подразделения спешно покидали город, не задерживаясь на эвакуацию раненых.

К тому времени, когда Авдеевка была полностью занята российскими войсками, в ловушке оказались как минимум десятки солдат ВСУ. Источник WP резюмировал, что потеря Авдеевки нанесла серьезный ущерб моральному и психологическому состоянию бойцов ВСУ. Ранее в американских СМИ сообщалось, что от 800 до 1000 человек были убиты или пропали без вести при отходе из города.