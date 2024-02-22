WP: из целого ряда источников поступила информация о хаотичности отступления ВСУ из Авдеевки

Washington Post из целого ряда источников получило информацию, подтверждающую хаотичность отступления ВСУ из Авдеевки. Слишком поздно объявленный Александром Сырским вывод сил не был спланирован и соответствующим образом организован.
Первое, что отмечали источники, это семикратное численное превосходство российских войск и активные наступательные действия. Украинский собеседник журнала рассказал:
"Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого".
Украинской стороне нечем было ответить из-за отсутствия средств ПВО. Отсутствие ротации на протяжение почти двух лет и физическое истощение личного состава тоже сыграли свою роль. Позиции, которые им было приказано занять, уже были потеряны или разрушены. Потрепанные разрозненные подразделения спешно покидали город, не задерживаясь на эвакуацию раненых.
К тому времени, когда Авдеевка была полностью занята российскими войсками, в ловушке оказались как минимум десятки солдат ВСУ. Источник WP резюмировал, что потеря Авдеевки нанесла серьезный ущерб моральному и психологическому состоянию бойцов ВСУ. Ранее в американских СМИ сообщалось, что от 800 до 1000 человек были убиты или пропали без вести при отходе из города.
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