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Эксперт Дандыкин заявил, что резервы не помогут ВСУ на запорожском направлении

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Украинские военные направляют резервы на запорожское направление. Об этом "Ленте.ру" заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт Дандыкин заявил, что резервы не помогут ВСУ на запорожском направлении
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Дандыкина, ситуация на данном участке нелёгкая, однако у российских военных получается продвинуться вперёд. Бои идут непростые, и украинская армия перебрасывает на запорожское направление фронта резервы, однако эксперт не сомневается в успехе России.

— Думаю, всё сложится удачно, и этот рубеж, в конце концов, будет преодолён, — заявил Дандыкин.

19 февраля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял об ожесточённых боях в Запорожской области. По его словам, российские военные сражались с украинцами в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

Ранее политолог Михаил Александров выразил мнение, что российская армия уничтожила основной состав вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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