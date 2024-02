Россияне добьются успеха в Запорожской области, несмотря на усиление украинской армии на этом участке, считает военный эксперт

Your browser does not support the audio element.

Украинские военные направляют резервы на запорожское направление. Об этом "Ленте.ру" заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International