Украинские военные направляют резервы на запорожское направление. Об этом "Ленте.ру" заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам Дандыкина, ситуация на данном участке нелёгкая, однако у российских военных получается продвинуться вперёд. Бои идут непростые, и украинская армия перебрасывает на запорожское направление фронта резервы, однако эксперт не сомневается в успехе России.
— Думаю, всё сложится удачно, и этот рубеж, в конце концов, будет преодолён, — заявил Дандыкин.
19 февраля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял об ожесточённых боях в Запорожской области. По его словам, российские военные сражались с украинцами в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.
Ранее политолог Михаил Александров выразил мнение, что российская армия уничтожила основной состав вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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