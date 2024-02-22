Россияне добьются успеха в Запорожской области, несмотря на усиление украинской армии на этом участке, считает военный эксперт

Эксперт Дандыкин заявил, что резервы не помогут ВСУ на запорожском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские военные направляют резервы на запорожское направление. Об этом "Ленте.ру" заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Дандыкина, ситуация на данном участке нелёгкая, однако у российских военных получается продвинуться вперёд. Бои идут непростые, и украинская армия перебрасывает на запорожское направление фронта резервы, однако эксперт не сомневается в успехе России.

— Думаю, всё сложится удачно, и этот рубеж, в конце концов, будет преодолён, — заявил Дандыкин.

19 февраля глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял об ожесточённых боях в Запорожской области. По его словам, российские военные сражались с украинцами в районе населённых пунктов Работино и Вербовое.

Ранее политолог Михаил Александров выразил мнение, что российская армия уничтожила основной состав вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".