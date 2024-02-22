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Юрий Чмутин: российская линия обороны обеспечит опору для наступления

Силовые структуры » Военные новости

Российская оборона, которая не дала украинским ВС провести контрнаступление, станет важным этапом для продвижения войск России на территории Украины. Об этом сообщил полковник запаса, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин в беседе с URA. RU.

Юрий Чмутин: российская линия обороны обеспечит опору для наступления
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Чмутин подчеркнул, что успешное наступление невозможно без качественной обороны. Он отметил, что оборонительная линия представляет собой не только окопы и блиндажи, но и базу для авиации, артиллерии и пехоты.

"Тыловое обеспечение — это горюче-смазочные материалы, боекомплекты, продовольствие, пункты ротации войск. Потому что человек не может длительно находиться в активной фазе ведения боевых действий. Ему надо и поспать, и морально, и психологически, и физически отдохнуть", — сказал Юрий Чмутин.

Ветеран также отметил, что линия обороны ВС РФ будет дальше расширяться и укрепляться, чтобы обеспечить продвижение войск.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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