Ветеран ракетных войск, полковник запаса Юрий Чмутин заявил, что линия обороны ВС РФ будет разрастаться и дальше

Российская оборона, которая не дала украинским ВС провести контрнаступление, станет важным этапом для продвижения войск России на территории Украины. Об этом сообщил полковник запаса, член президиума "Офицеров России" Юрий Чмутин в беседе с URA. RU.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0