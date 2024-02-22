"Отступают": потеря Авдеевки может привести к стратегическому обрушению обороны ВСУ

Стариков: ВСУ ждёт стратегическое обрушение обороны после бегства из Авдеевки

Бывший полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube прокомментировал бегство из Авдеевки подразделений ВСУ, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он напомнил, что с утратой этого населённого пункта перед украинской армией встала новая задача. За неделю ей необходимо восстановить или укрепить свои рубежи. Эксперт пояснил, если линия боевого соприкосновения продолжит двигаться, неизбежно произойдет оперативно-тактическое и стратегическое разрушение украинской обороны.

Военный деятель отметил, что в Авдеевке можно было бы предотвратить колоссальные потери ВСУ, если бы командование Украины вовремя организовало отход.

Напомним, ВС РФ освободили Авдеевку 17 февраля. Населённый пункт являлся одним из мощнейших укрепрайонов укронацистов.