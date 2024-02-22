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ВСУ продолжают скидывать дроны с боеприпасами по всей территории освобожденной ВС РФ Авдеевки

Свердловский боец СВО заявил о попытках ВСУ отбить Авдеевку

0:57
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают попытки атаковать российских солдат, пребывающих в Авдеевке.

Свердловский боец СВО заявил о попытках ВСУ отбить Авдеевку
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом в беседе с журналистом URA. RU сообщил ветеран УГРО свердловского главка МВД Алексей Селиверстов, который находится на передовой и выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

На видео, снятом российским солдатом, запечатлены попытки ВСУ атаковать позиции российских военных, однако их действия не приводят к успеху. Селиверстов поделился информацией о том, что, несмотря на то, что город уже освобожден, украинские дроны продолжают налеты.

О полном освобождении Авдеевки объявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 17 февраля. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, получил первичные доклады об успехах Вооруженных Сил РФ на авдеевском направлении уже в четыре часа утра этого же дня.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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