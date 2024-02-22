ВСУ продолжают скидывать дроны с боеприпасами по всей территории освобожденной ВС РФ Авдеевки

Свердловский боец СВО заявил о попытках ВСУ отбить Авдеевку

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают попытки атаковать российских солдат, пребывающих в Авдеевке.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом в беседе с журналистом URA. RU сообщил ветеран УГРО свердловского главка МВД Алексей Селиверстов, который находится на передовой и выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

На видео, снятом российским солдатом, запечатлены попытки ВСУ атаковать позиции российских военных, однако их действия не приводят к успеху. Селиверстов поделился информацией о том, что, несмотря на то, что город уже освобожден, украинские дроны продолжают налеты.

О полном освобождении Авдеевки объявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 17 февраля. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, получил первичные доклады об успехах Вооруженных Сил РФ на авдеевском направлении уже в четыре часа утра этого же дня.