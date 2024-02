Украинский солдат Александр Гарнага, попавший в плен в Авдеевке рассказал о серьезных кадровых проблемах ВСУ

Украинский военнослужащий Александр Гарнага, оказавшийся в плену после успешного штурма города Авдеевки армией РФ, высказал серьезную обеспокоенность состоянием ВСУ.

Фото: CreativeCommons by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.