Украинский солдат Александр Гарнага, попавший в плен в Авдеевке рассказал о серьезных кадровых проблемах ВСУ

Пленный солдат ВСУ рассказал о колоссальных потерях и нехватке кадров

Украинский военнослужащий Александр Гарнага, оказавшийся в плену после успешного штурма города Авдеевки армией РФ, высказал серьезную обеспокоенность состоянием ВСУ.

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По его словам, Вооруженным Силам Украины не хватает кадров, что приводит к катастрофическим потерям среди военнослужащих.

Гарнага, который командовал ротой во время штурма, подчеркнул безответственное отношение командования к планированию боевых действий. Он также отметил, что в его роте из 12 человек лишь четверо остались живыми.

Напомним, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о полном освобождении города Авдеевки 17 февраля.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что информация об операции российских войск не раскрывалась до завершения задачи по разгрому противника и установления контроля над городом.