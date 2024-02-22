Украинский военнослужащий Александр Гарнага, оказавшийся в плену после успешного штурма города Авдеевки армией РФ, высказал серьезную обеспокоенность состоянием ВСУ.
По его словам, Вооруженным Силам Украины не хватает кадров, что приводит к катастрофическим потерям среди военнослужащих.
Гарнага, который командовал ротой во время штурма, подчеркнул безответственное отношение командования к планированию боевых действий. Он также отметил, что в его роте из 12 человек лишь четверо остались живыми.
Напомним, Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил о полном освобождении города Авдеевки 17 февраля.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что информация об операции российских войск не раскрывалась до завершения задачи по разгрому противника и установления контроля над городом.
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