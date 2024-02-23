Шойгу в штабе объединенной группировки войск вручил госнаграды бойцам, принимающим участие в СВО

Военнослужащие, отличившиеся в ходе СВО, получили государственные награды

Военнослужащие, отличившиеся в ходе СВО, получили государственные награды. Вручив бойцам ордена Мужества и медали "За отвагу" Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за образцовое исполнение долга, проявленные в боевых действиях самоотверженность и героизм.

Фото: Министерство обороны РФ

"Уверен, награды не последние, — отметил Шойгу. — Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами".

В оборонном ведомстве добавили, что после церемонии в штабе объединенной группировки российских войск министр вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым поздравили военнослужащих с Днем защиты Отечества, поблагодарили их за добросовестную службу, пожелали здоровья и высокого боевого духа на пути к новым победам.