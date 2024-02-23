Солдаты сумели увернуться от прилёта БПЛА в багги

Российские солдаты чудом спаслись от атаки дронов

Российские солдаты чудом спаслись от прилёта дронов. В ходе выполнения боевой задачи в окрестностях Авдеевки они ехали на боевом багги по открытой местности. Их передвижение заметили вражеские "птички"-квадрокоптеры, после чего по ним были запущены FPV-дроны камикадзе.

Фото: Telegramканал МВД ПМР

Водитель багги мастерски управлял машиной и сумел увернуться от попадания первого дрона, который упал рядом и взорвался. Солдаты выпрыгнули из багги, и только успели укрыться, как прилетел и разорвался второй дрон. В ходе выполнения боевой задачи личный состав команды не пострадал. Солдаты выражают благодарность водителю, мастерски ушедшему от попадания дрона. Видео, снятое персональной камерой бойца, можно посмотреть на сайте "РИА Новости".

Даже в праздник и выходной следует помнить о том, что у ребят на передовой продолжается тяжёлая боевая работа, за которую мы должны быть им благодарны.