Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Усы кошек: ключевой инструмент ориентации и коммуникации, почему их нельзя обрезать
Джо Байден провёл аудиенцию с вдовой и дочерью Навального*
Эксперт по ЖКХ объяснил, как избавиться от мусоропровода
Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Три модные стрижки, которые красиво отрастают
Польского политика возмутили украинцы, везущие сгоревшую сельхозтехнику к границе
Актёр фильма "Дюна" Оскар Айзек стал лицом модного бренда
Ростбиф с горчичным соусом: нотки мяты и лимонного сока изумительно сочетаются с мясом
Биологи выяснили причину распространения заразного рака моллюсков
Солдаты сумели увернуться от прилёта БПЛА в багги

Российские солдаты чудом спаслись от атаки дронов

Силовые структуры

Российские солдаты чудом спаслись от прилёта дронов. В ходе выполнения боевой задачи в окрестностях Авдеевки они ехали на боевом багги по открытой местности. Их передвижение заметили вражеские "птички"-квадрокоптеры, после чего по ним были запущены FPV-дроны камикадзе. 

Российские солдаты чудом спаслись от атаки дронов
Фото: Telegramканал МВД ПМР

Водитель багги мастерски управлял машиной и сумел увернуться от попадания первого дрона, который упал рядом и взорвался. Солдаты выпрыгнули из багги, и только успели укрыться, как прилетел и разорвался второй дрон. В ходе выполнения боевой задачи личный состав команды не пострадал. Солдаты выражают благодарность водителю, мастерски ушедшему от попадания дрона. Видео, снятое персональной камерой бойца, можно посмотреть на сайте "РИА Новости"

Даже в праздник и выходной следует помнить о том, что у ребят на передовой продолжается тяжёлая боевая работа, за которую мы должны быть им благодарны. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Дмитрий Медведев заявил, что жена Навального* ждала его смерти
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Отец предателя Кузьминова предположил, что сына "убрал" Киев
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Последние материалы
Джо Байден провёл аудиенцию с вдовой и дочерью Навального*
Эксперт по ЖКХ объяснил, как избавиться от мусоропровода
Российские военные спаслись от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке
Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр
Три модные стрижки, которые красиво отрастают
Польского политика возмутили украинцы, везущие сгоревшую сельхозтехнику к границе
Актёр фильма "Дюна" Оскар Айзек стал лицом модного бренда
Ростбиф с горчичным соусом: нотки мяты и лимонного сока изумительно сочетаются с мясом
Биологи выяснили причину распространения заразного рака моллюсков
Россиянам рассказали, как правильно пройти диспансеризацию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников