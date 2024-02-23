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The Hill: Украина не сможет победить в конфликте с РФ

1:09
Силовые структуры » Военные новости

Американское издание The Hill опубликовало новый материал, в котором говорится, что Украина ни при каких условиях не сможет одолеть Российскую Федерацию в зоне боевых действий.

The Hill: Украина не сможет победить в конфликте с РФ
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"У Украины нет пути к победе в этом военном конфликте. И даже американская поддержка не изменит эту реальность", — говорится в материале.

По словам журналиста, у украинской армии сейчас катастрофическое положение. Вооруженные силы Украины за два года не смогли добиться какого-то существенного успеха.

Также Владимир Зеленский стал стремительно терять свою поддержку как среди населения Украины, так и среди западных стран. Союзники Киева уже стали финансировать этот военный конфликт.

Обозреватель добавил, что сдача Авдеевки украинскими военными очень поменяла динамику боевых действий. ВС России стали активно продвигаться и освобождать новые территории. В связи с этим Украине нужно закончить боевые действия, согласившись на мирные переговоры. Ситуацию ведь осложняет еще и тот факт, что у ВСУ сильно не хватает снарядов и живой силы, а у России этого предостаточно.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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