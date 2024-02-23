Вооружённые силы России на Донецком направлении перешли в активное наступление в направлении населённых пунктов Тоненькое и Орловка.
Об этом сообщают военный корреспондент Евгений Лисицын.
Боевая авиация отправляет ФАБы на украинские позиции, уже занято очень много позиций националистов.
Также сообщается, что в районе н. п. Урожайное ВСУ лишились очередного склада боеприпасов. Тут отлично сработали бойцы расчёта 2С4 "Тюльпан" 30-й артиллерийской бригады 36-й армии России.
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