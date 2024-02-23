ВС РФ перешли в активное наступление в направлении Тоненького и Орловки

Армия России перешла в активное наступление в направлении Тоненького и Орловки

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России на Донецком направлении перешли в активное наступление в направлении населённых пунктов Тоненькое и Орловка.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Об этом сообщают военный корреспондент Евгений Лисицын.

Боевая авиация отправляет ФАБы на украинские позиции, уже занято очень много позиций националистов.

Также сообщается, что в районе н. п. Урожайное ВСУ лишились очередного склада боеприпасов. Тут отлично сработали бойцы расчёта 2С4 "Тюльпан" 30-й артиллерийской бригады 36-й армии России.