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Риттер: ситуация с бегством ВСУ из Авдеевки повторится в других городах Украины

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что в скором времени ситуация с бегством Вооруженных сил Украины повторится, как это произошло в Авдеевке, пишет издание Sputnik.

Риттер: ситуация с бегством ВСУ из Авдеевки повторится в других городах Украины
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

"Авдеевка не единичная ситуация, это будет повторяться снова и снова, поскольку ВСУ больше не смогут организовывать сплоченную оборону. На этом этапе специальная военная операция завершится, так как цель демилитаризации будет достигнута", — отметил он.

Военный также объяснил, что украинским военным пришлось покинуть Авдеевку по причине того, что у них не хватает боевых припасов и живой силы, нормальной противовоздушной обороны. К тому же по всем параметрам ВС РФ сейчас имеют явное превосходство.

Эксперт подытожил, что для Украины уже наступило начало конца. Стране лучше соглашаться на мирные переговоры, чтобы не понести еще больше потерь среди военных.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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