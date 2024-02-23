Американский разведчик раскрыл, что будет с ВСУ после бегства из Авдеевки

Риттер: ситуация с бегством ВСУ из Авдеевки повторится в других городах Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что в скором времени ситуация с бегством Вооруженных сил Украины повторится, как это произошло в Авдеевке, пишет издание Sputnik.

Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард is licensed under public domain

"Авдеевка не единичная ситуация, это будет повторяться снова и снова, поскольку ВСУ больше не смогут организовывать сплоченную оборону. На этом этапе специальная военная операция завершится, так как цель демилитаризации будет достигнута", — отметил он.

Военный также объяснил, что украинским военным пришлось покинуть Авдеевку по причине того, что у них не хватает боевых припасов и живой силы, нормальной противовоздушной обороны. К тому же по всем параметрам ВС РФ сейчас имеют явное превосходство.

Эксперт подытожил, что для Украины уже наступило начало конца. Стране лучше соглашаться на мирные переговоры, чтобы не понести еще больше потерь среди военных.