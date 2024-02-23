Украинец нашёл простой способ избежать мобилизации

Гражданин Украины дважды избежал мобилизации, когда пришёл пьяным в военкомат

Житель Липовца, маленького города в Винницкой области, сумел обойти мобилизацию благодаря спиртному, передаёт ТСН.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Получив повестку, мужчина явился в военкомат "под градусом". Согласно украинским законам, призывать нетрезвых лиц запрещено, и его отпустили домой, но назначили повторную встречу на следующий день. Молодой человек опять использовал ту же уловку — выпил и пришел в военкомат даже раньше назначенного срока и заявил о нежелании служить в ВСУ, написав соответствующее заявление. Дело было передано в суд.

Позднее суд первой инстанции решил, что считает недоказанной вину мужчины и считает нужным его оправдать, ведь военнообязанный пришёл раньше назначенного времени, а также раскаялся. Вдобавок у него была положительная характеристика. Но Винницкий апелляционный суд отменил приговор и признал украинца виновным, назначив ему наказание в виде трёх лет колонии условно. Но это уже не так важно, ведь таким образом житель Незалежной сумел сохранить себе жизнь, не став "пушечным мясом".