Украинец нашёл простой способ избежать мобилизации

Житель Липовца, маленького города в Винницкой области, сумел обойти мобилизацию благодаря спиртному, передаёт ТСН.
Получив повестку, мужчина явился в военкомат "под градусом". Согласно украинским законам, призывать нетрезвых лиц запрещено, и его отпустили домой, но назначили повторную встречу на следующий день. Молодой человек опять использовал ту же уловку — выпил и пришел в военкомат даже раньше назначенного срока и заявил о нежелании служить в ВСУ, написав соответствующее заявление. Дело было передано в суд.
Позднее суд первой инстанции решил, что считает недоказанной вину мужчины и считает нужным его оправдать, ведь военнообязанный пришёл раньше назначенного времени, а также раскаялся. Вдобавок у него была положительная характеристика. Но Винницкий апелляционный суд отменил приговор и признал украинца виновным, назначив ему наказание в виде трёх лет колонии условно. Но это уже не так важно, ведь таким образом житель Незалежной сумел сохранить себе жизнь, не став "пушечным мясом".
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