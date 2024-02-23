Чехия передает "Укроборонпрому" лицензию на сборку винтовок по стандартам НАТО

"Укроборонпром" собирается производить винтовки по стандартам НАТО

"Укроборонпром" планирует производить винтовки в соответствии со стандартами НАТО. Чешская компания Česká zbrojovka заключила контракт с Украиной, которой передает лицензию на производство стрелкового оружия. В частности, речь идет о CZ BREN 2.

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Согласно договору, Česká zbrojovka, дочерняя компания Colt CZ Group SE, передала лицензию "Укроборонпрому" на производство винтовки CZ BREN 2. Это оружие используется различными военными подразделениями и правоохранительными органами по всему миру.

"Укроборонпром" будет складывать стрелковое оружие в соответствии со стандартами НАТО по лицензионному соглашению с Česká zbrojovka", — говорится в сообщении, опубликованном концерном.

Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украины со стороны стран НАТО, особенно США и предупредила, что такие грузы станут целью для ВС РФ. По мнению Кремля, такие действия Запада лишь усугубляют конфликт, а не способствуют успешному его разрешению.