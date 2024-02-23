Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров высказался о смене своего имиджа: "Новый я"
Создатель "Слова пацана" напишет сценарий к "Приключениям Электроника"
Косметолог Байрамукова перечислила причины отечности под глазами
Тематический поезд Минобороны РФ "Сила в правде" отправился в путь по российским городам с Киевского вокзала
Лера Кудрявцева рассказала о проведённой операции на ноге
Для файтинга Mortal Kombat 1 выйдет кроссплей
Зеленский: В мире не готовы к поражению России
Британские ученые обнаружили, что древние римляне чеканили монеты из уже существующих
Как выбрать лучшую воду для вашего кота: советы и рекомендации
Чехия передает "Укроборонпрому" лицензию на сборку винтовок по стандартам НАТО

"Укроборонпром" собирается производить винтовки по стандартам НАТО

Силовые структуры » Военные новости

"Укроборонпром" планирует производить винтовки в соответствии со стандартами НАТО. Чешская компания Česká zbrojovka заключила контракт с Украиной, которой передает лицензию на производство стрелкового оружия. В частности, речь идет о CZ BREN 2.

"Укроборонпром" собирается производить винтовки по стандартам НАТО
Фото: wikimedia

Согласно договору, Česká zbrojovka, дочерняя компания Colt CZ Group SE, передала лицензию "Укроборонпрому" на производство винтовки CZ BREN 2. Это оружие используется различными военными подразделениями и правоохранительными органами по всему миру.

"Укроборонпром" будет складывать стрелковое оружие в соответствии со стандартами НАТО по лицензионному соглашению с Česká zbrojovka", — говорится в сообщении, опубликованном концерном.

Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украины со стороны стран НАТО, особенно США и предупредила, что такие грузы станут целью для ВС РФ. По мнению Кремля, такие действия Запада лишь усугубляют конфликт, а не способствуют успешному его разрешению.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Из Северного боевики ВСУ бегут целыми взводами, ВС РФ двигаются на Часов Яр Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Создатель "Слова пацана" напишет сценарий к "Приключениям Электроника"
Косметолог Байрамукова перечислила причины отечности под глазами
Тематический поезд Минобороны РФ "Сила в правде" отправился в путь по российским городам с Киевского вокзала
Лера Кудрявцева рассказала о проведённой операции на ноге
Для файтинга Mortal Kombat 1 выйдет кроссплей
Зеленский: В мире не готовы к поражению России
Британские ученые обнаружили, что древние римляне чеканили монеты из уже существующих
Как выбрать лучшую воду для вашего кота: советы и рекомендации
В Берлине показали новый фильм "Мастер и Маргарита"
Настя Ивлеева поздравила защитников Отечества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников