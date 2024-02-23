Воевавший на стороне ВСУ гражданин Литвы Тадас Тумас погиб на украинской территории

На Украине ликвидирован воевавший за ВСУ литовец

Литовец, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины, погиб. Информацию подтвердил глава Министерства обороны Литвы, Арвидас Анушаускас.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Тадас Тумас погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата, когда он доставлял боеприпасы к месту назначения на передовую линию.

Этот инцидент стал первым официально подтвержденным случаем гибели гражданина Литвы, участвующего в боевых действиях на стороне украинской армии.

Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, которая имела глобальное значение как для России, так и для мирового сообщества. В тот день президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите местного населения от киевского режима.