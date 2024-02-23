Литовец, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины, погиб. Информацию подтвердил глава Министерства обороны Литвы, Арвидас Анушаускас.
Тадас Тумас погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата, когда он доставлял боеприпасы к месту назначения на передовую линию.
Этот инцидент стал первым официально подтвержденным случаем гибели гражданина Литвы, участвующего в боевых действиях на стороне украинской армии.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, которая имела глобальное значение как для России, так и для мирового сообщества. В тот день президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите местного населения от киевского режима.
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