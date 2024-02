Воевавший на стороне ВСУ гражданин Литвы Тадас Тумас погиб на украинской территории

Литовец, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины, погиб. Информацию подтвердил глава Министерства обороны Литвы, Арвидас Анушаускас.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0