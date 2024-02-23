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Министерство обороны Дании объявило, что первые истребители F-16 будут переданы Украине летом текущего года

Владимир Зеленский опубликовал кадры обучения украинских пилотов управлению истребителя F-16

Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военнослужащие проходят обучение по управлению истребителями F-16 в Дании.

Владимир Зеленский опубликовал кадры обучения украинских пилотов управлению истребителя F-16
Фото: wikipedia

Он выразил надежду на скорое появление этих самолетов в воздушном пространстве Украины, подчеркнув, что они смогут значительно расширить возможности ВСУ.

Министерство обороны Дании заявило о планах передать Украине первые истребители F-16 летом текущего года.

Речь о возможной передаче Украине истребителей F-16 началась еще в начале прошлого года. В конце января 2023 года представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал F-16 вероятным выбором для обновления авиапарка страны.

F-16 Fighting Falcon — многоцелевой истребитель четвертого поколения, который впервые поднялся в воздух в 1974 году. Выбор Украиной F-16 обусловлен его популярностью и широким распространением по всему миру.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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