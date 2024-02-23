Министерство обороны Дании объявило, что первые истребители F-16 будут переданы Украине летом текущего года

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором украинские военнослужащие проходят обучение по управлению истребителями F-16 в Дании.
Он выразил надежду на скорое появление этих самолетов в воздушном пространстве Украины, подчеркнув, что они смогут значительно расширить возможности ВСУ.
Министерство обороны Дании заявило о планах передать Украине первые истребители F-16 летом текущего года.
Речь о возможной передаче Украине истребителей F-16 началась еще в начале прошлого года. В конце января 2023 года представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал F-16 вероятным выбором для обновления авиапарка страны.
F-16 Fighting Falcon — многоцелевой истребитель четвертого поколения, который впервые поднялся в воздух в 1974 году. Выбор Украиной F-16 обусловлен его популярностью и широким распространением по всему миру.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете