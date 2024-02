"На протяжении четырех суток выполняли и успешно справились". Солдат ВС РФ с позывным "Белый" рассказал о проведении захвата украинских позиций

Старший матрос морской пехоты Тихоокеанского флота, известный под позывным "Белый", поделился информацией о проведенной операции по захвату и зачистке позиций Вооруженных Сил Украины.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0