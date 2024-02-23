Старший матрос морской пехоты Тихоокеанского флота, известный под позывным "Белый", поделился информацией о проведенной операции по захвату и зачистке позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
"Недавно поставленная задача — захват и зачистка позиций противника. На протяжении четырех суток выполняли и успешно справились", — рассказал он.
Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием не только для России, но и для всего мира. В тот день президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в обороне местного населения от действий киевского режима.
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