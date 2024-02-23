"На протяжении четырех суток выполняли и успешно справились". Солдат ВС РФ с позывным "Белый" рассказал о проведении захвата украинских позиций

Матрос морской пехоты Тихоокеанского флота рассказал о проведении захвата позиций ВСУ

Старший матрос морской пехоты Тихоокеанского флота, известный под позывным "Белый", поделился информацией о проведенной операции по захвату и зачистке позиций Вооруженных Сил Украины.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

"Недавно поставленная задача — захват и зачистка позиций противника. На протяжении четырех суток выполняли и успешно справились", — рассказал он.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием не только для России, но и для всего мира. В тот день президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в обороне местного населения от действий киевского режима.