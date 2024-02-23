Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джиган и Самойлова пытаются продать роскошный особняк
Том Круз планирует сняться в фильме Тарантино
Сивков: задача борьбы с дронами решается очень легко
Эксперты объяснили, почему не стоит ездить на автомобиле с пустым баком
Сергей Лазарев снял квартиру для "диско-бабушки" из Сыктывкара
Матрос морской пехоты Тихоокеанского флота рассказал о проведении захвата позиций ВСУ
Масштабный Чемпионат мира по киберспорту состоится летом в 2024 году
Владимир Зеленский опубликовал кадры обучения украинских пилотов управлению истребителя F-16
Настасья Самбурская подарила защитникам Отечества свои соблазнительные фото
Британский эксперт Меркурис заявил, что Украина не может вычислить, где Россия нанесет новый удар

В Британии рассказали о панике в Киеве из-за военной хитрости России

Силовые структуры » Военные новости

Украина в панике из-за непредсказуемости действий Российской армии, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

В Британии рассказали о панике в Киеве из-за военной хитрости России
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Ранее многие военные эксперты полагали, что в конфликте отсутствует элемент неожиданности благодаря дронам, способным в режиме реального времени круглосуточно контролировать поле боя. Однако недавнее наступление на Авдеевку показало, что это не так. Украина не смогла предвидеть этот удар, признаёт эксперт.

"Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где россияне нанесут новый удар", — заявил Меркурис.

Авдеевка была взята под контроль российских вооруженных сил 17 февраля 2024 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Матрос морской пехоты Тихоокеанского флота рассказал о проведении захвата позиций ВСУ
Масштабный Чемпионат мира по киберспорту состоится летом в 2024 году
Владимир Зеленский опубликовал кадры обучения украинских пилотов управлению истребителя F-16
Настасья Самбурская подарила защитникам Отечества свои соблазнительные фото
В ожидании чуда: в Европе ждут продолжения поставок газа из России
Сериал Наталии Мещаниновой удалили с видеоплатформ
Австрийские биологи обнаружили, что молодые летающие лягушки Уоллеса имеют коричневый окрас для защиты от хищников
В Санкт-Петербурге задержали основателя ночного клуба "Грибоедов" по делу о заказном убийстве
Актёр из "Людей в черном" умер после операции
На Украине ликвидирован воевавший за ВСУ литовец
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников