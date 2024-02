Британский эксперт Меркурис заявил, что Украина не может вычислить, где Россия нанесет новый удар

Украина в панике из-за непредсказуемости действий Российской армии, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain