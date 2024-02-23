Британский эксперт Меркурис заявил, что Украина не может вычислить, где Россия нанесет новый удар

В Британии рассказали о панике в Киеве из-за военной хитрости России

Украина в панике из-за непредсказуемости действий Российской армии, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

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Ранее многие военные эксперты полагали, что в конфликте отсутствует элемент неожиданности благодаря дронам, способным в режиме реального времени круглосуточно контролировать поле боя. Однако недавнее наступление на Авдеевку показало, что это не так. Украина не смогла предвидеть этот удар, признаёт эксперт.

"Сражение за Авдеевку опровергает это утверждение. Россияне начали там наступление осенью, украинцы не ждали этого и не были к нему готовы. Мы видим это и сейчас, они не знают точно, где россияне нанесут новый удар", — заявил Меркурис.

Авдеевка была взята под контроль российских вооруженных сил 17 февраля 2024 года, о чем министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину.