Женщины также присутствуют среди украинских военнослужащих, которых взяли в плен российские силы в городе Авдеевка. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В числе военнопленных, взятых в Авдеевке, есть женщины", — сказал Кимаковский.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил об освобождении города 17 февраля. Президент России Владимир Путин был проинформирован о достижениях Вооруженных Сил РФ на направлении Авдеевки в четыре часа утра того же дня.
Представители Минобороны РФ отметили, что информация о продвижении российских войск не раскрывалась до полного поражения противника.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете