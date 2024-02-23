Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что среди украинских военнопленных, захваченных российскими силами в Авдеевке, есть и женщины

Игорь Кимаковский: "В числе военнопленных, взятых в Авдеевке, есть женщины"

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Женщины также присутствуют среди украинских военнослужащих, которых взяли в плен российские силы в городе Авдеевка. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"В числе военнопленных, взятых в Авдеевке, есть женщины", — сказал Кимаковский.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объявил об освобождении города 17 февраля. Президент России Владимир Путин был проинформирован о достижениях Вооруженных Сил РФ на направлении Авдеевки в четыре часа утра того же дня.

Представители Минобороны РФ отметили, что информация о продвижении российских войск не раскрывалась до полного поражения противника.