Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля

Российские военные в зоне СВО уничтожили офицера Вооруженных сил Украины по имени Дмитрий Коваль, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website