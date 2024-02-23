Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля

Военкор Татаринов: обманувшего российских бойцов офицера ВСУ Коваля ликвидировали в ДНР

Российские военные в зоне СВО уничтожили офицера Вооруженных сил Украины по имени Дмитрий Коваль, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"Это офицер, который типа в Гостомель ехал за сыном и обманул военнослужащих РФ…На самом, проехав в аэропорт, наводил удары и по "Мрии"", — написал военкор.

Ранее стало известно об уничтожении в зоне конфликта чемпиона Украины по джиу-джитсу Юрия Баланчука, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началсь 24 февраля 2022 года.