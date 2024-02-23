Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два ребенка провалились под лед на реке в Смоленске
Секреты комфортной и безопасной дорожной поездки: советы эксперта
Диетолог Соломатина заявила, что пакетированные соки не приносят никакой пользы
Бурак Озчивит опроверг слухи о соперничестве с Керемом Бюрсиным
PLOS ONE: селфи, сделанные при помощи монопода, "стройнят" фигуру сильнее других
В Киеве выразили готовность украинцев в будущем воевать за США
Разгадка тайны: почему кошки предпочитают опускать лапу в миску с водой
Стали известны напитки, вызывающие обезвоживание
Шикарные многолетники для любого сада
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля

Военкор Татаринов: обманувшего российских бойцов офицера ВСУ Коваля ликвидировали в ДНР

Силовые структуры » Военные новости

Российские военные в зоне СВО уничтожили офицера Вооруженных сил Украины по имени Дмитрий Коваль, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.

Военкор Татаринов: обманувшего российских бойцов офицера ВСУ Коваля ликвидировали в ДНР
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"Это офицер, который типа в Гостомель ехал за сыном и обманул военнослужащих РФ…На самом, проехав в аэропорт, наводил удары и по "Мрии"", — написал военкор.

Ранее стало известно об уничтожении в зоне конфликта чемпиона Украины по джиу-джитсу Юрия Баланчука, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началсь 24 февраля 2022 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Сорт томатов "Гаспачо"
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Диетолог Соломатина заявила, что пакетированные соки не приносят никакой пользы
Бурак Озчивит опроверг слухи о соперничестве с Керемом Бюрсиным
PLOS ONE: селфи, сделанные при помощи монопода, "стройнят" фигуру сильнее других
В Киеве выразили готовность украинцев в будущем воевать за США
Разгадка тайны: почему кошки предпочитают опускать лапу в миску с водой
Стали известны напитки, вызывающие обезвоживание
Шикарные многолетники для любого сада
Причины, по которым ботокс рассасывается быстрее обычного
В прокуратуре Нидерландов отказались выполнить условие Промеса, который был согласен дать показания в суде
Стали известны подробности об убийстве летчика Кузьминова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников