В 14:00 23 февраля украинские военные атаковали поселок Зайцево, применив дрон-камикадзе

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины, подтверждает факт атаки украинских войск на поселок Зайцево с применением ударного дрона-камикадзе.
В официальном заявлении представительства говорится, что атака ударным беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины произошла в 14:00 в населенном пункте Зайцево.
Зайцево — поселок городского типа, который находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов ДНР.
Напомним, специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года.
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