Поддубный показал кадры с американским танком Abrams в зоне боевых действий на Украине и пообещал скорое уничтожение первого образца

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео с американским танком Abrams, находящимся в зоне боевых действий на Украине, и выразил уверенность в скором уничтожении этой боевой машины.
В своем Telegram-канале журналист назвал танк "раздражителем" для российской армии.
Противник опубликовал первые кадры использования американского танка Abrams в зоне СВО. По словам Евгения Поддубного, Киев принял решение задействовать танки в районе Степного для обороны. Журналист утверждает, что скоро будет подтверждение о поражении американского танка.
По мнению Поддубного, Соединенные Штаты решили рискнуть репутацией своего танка. Журналист убежден, что после потери десятков немецких танков Leopard в боях на Украине американцы остались в замешательстве.
Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, которая стала значимым событием не только для России, но и для всего мира.
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