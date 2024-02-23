Поддубный показал кадры с американским танком Abrams в зоне боевых действий на Украине и пообещал скорое уничтожение первого образца

Евгений Поддубный: "Скоро появится первое подтверждение уничтожения американского Абрамса"

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видео с американским танком Abrams, находящимся в зоне боевых действий на Украине, и выразил уверенность в скором уничтожении этой боевой машины.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

В своем Telegram-канале журналист назвал танк "раздражителем" для российской армии.

Противник опубликовал первые кадры использования американского танка Abrams в зоне СВО. По словам Евгения Поддубного, Киев принял решение задействовать танки в районе Степного для обороны. Журналист утверждает, что скоро будет подтверждение о поражении американского танка.

По мнению Поддубного, Соединенные Штаты решили рискнуть репутацией своего танка. Журналист убежден, что после потери десятков немецких танков Leopard в боях на Украине американцы остались в замешательстве.

Напомним, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция, которая стала значимым событием не только для России, но и для всего мира.