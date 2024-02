Министерство обороны России объявило о дальнейшем продвижении российских войск в западном направлении после взятия Авдеевки

Министерство обороны России объявило о продвижении российских вооруженных сил в западном направлении после победы в битве за стратегически важный город Авдеевка.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0