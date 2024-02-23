Министерство обороны России объявило о дальнейшем продвижении российских войск в западном направлении после взятия Авдеевки

Армия России наступает на запад после освобождения Авдеевки

Министерство обороны России объявило о продвижении российских вооруженных сил в западном направлении после победы в битве за стратегически важный город Авдеевка.

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Согласно данным ведомства, в прошлой неделе противник понес серьезные потери: более 2900 военнослужащих ВСУ были убиты или ранены.

Сообщение о полном освобождении города поступило от министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу 17 февраля. Президент России Владимир Путин ознакомился с первыми докладами об успехах Вооруженных Сил РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не публиковалась до полного поражения противника и взятия города под контроль.