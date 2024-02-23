Ракетные войска Вооруженных сил России отчитались о групповом ударе по пусковой установке, тягачу, боекомплекту и транспортно-заряжающей машине американского зенитного ракетного комплекса Patriot.
Видеозапись успешной операции была опубликована в пятницу, 23 февраля, в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.
Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало значительным событием как для России, так и для всего мирового сообщества. В этот день президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу глав Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Луганской Народной Республики Леонида Пасечникова о предоставлении помощи в обороне населения республик от киевского режима.
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