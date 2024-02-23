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Ракетные войска РФ за минувшую неделю поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ЗРК Patriot ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Ракетные войска Вооруженных сил России отчитались о групповом ударе по пусковой установке, тягачу, боекомплекту и транспортно-заряжающей машине американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения ЗРК Patriot ВСУ
Фото: topwar.ru

Видеозапись успешной операции была опубликована в пятницу, 23 февраля, в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало значительным событием как для России, так и для всего мирового сообщества. В этот день президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу глав Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Луганской Народной Республики Леонида Пасечникова о предоставлении помощи в обороне населения республик от киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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