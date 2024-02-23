"Не все пошло так как должно было". Президент Украины рассказал, с какими проблемами сталкивался Киев при получении западной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не все поставки военной помощи от стран Запада за последний год поступали на Украину вовремя и в заявленных объемах.
Эту информацию он озвучил на брифинге, который проходил во Львове с участием премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Видеозапись брифинга была опубликована в Telegram-канале офиса президента Зеленского.
"Просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", — сказал Зеленский
Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года. После просьб глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в защите населения от действий киевского режима президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.
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