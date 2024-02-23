"Не все пошло так как должно было". Президент Украины рассказал, с какими проблемами сталкивался Киев при получении западной помощи

Зеленский заявил, что не все поставки военной помощи для ВСУ поступали в обещанном объеме

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не все поставки военной помощи от стран Запада за последний год поступали на Украину вовремя и в заявленных объемах.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эту информацию он озвучил на брифинге, который проходил во Львове с участием премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Видеозапись брифинга была опубликована в Telegram-канале офиса президента Зеленского.

"Просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", — сказал Зеленский

Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года. После просьб глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в защите населения от действий киевского режима президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.