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"Не все пошло так как должно было". Президент Украины рассказал, с какими проблемами сталкивался Киев при получении западной помощи

Зеленский заявил, что не все поставки военной помощи для ВСУ поступали в обещанном объеме

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не все поставки военной помощи от стран Запада за последний год поступали на Украину вовремя и в заявленных объемах.

Зеленский заявил, что не все поставки военной помощи для ВСУ поступали в обещанном объеме
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эту информацию он озвучил на брифинге, который проходил во Львове с участием премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Видеозапись брифинга была опубликована в Telegram-канале офиса президента Зеленского.

"Просто не все пошло так как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", — сказал Зеленский

Напомним, СВО началась 24 февраля 2022 года. После просьб глав Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики о помощи в защите населения от действий киевского режима президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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