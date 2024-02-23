В Госдуме дали ответ на заявление Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ

Депутат Госдумы Белик сообщил о готовности РФ противостоять ВСУ в Черном море

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик прокомментировал заявление украинского президента Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ в Черном море. По его словам, Российская Федерация готова давать отпор любым вражеским планам.

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"Одно контрнаступление уже провалилось, ушли, как говорится, несолоно хлебавши. На чем Зеленский собирается строить второй "контрнаступ", пока что непонятно, но судя по отлову мобилизованных, дело идет не так хорошо, как хотелось бы официальному Киеву", — сказал российский депутат.

Он добавил, что любой военный конфликт может преподнести неприятные сюрпризы, но российская армия способна делать выводы и успешно справляться с ними.

Белик отметил, что украинское правительство неспособно сейчас руководить страной, оно лишь показывает актерское мастерство и дает пустые обещания. По его мнению, Зеленский на данный момент только хорохорится, говоря, что стране не нужны мирные переговоры с Россией. Но на самом деле конфликт может закончиться только таким путем. Кроме того, сам украинский народ уже не доверяет президенту, поэтому ему приходится прятаться от него.

Депутат подытожил, что Россия показала способность приспосабливаться к современному военному конфликту, модернизируя вооружение и улучшая военную тактику.