В Госдуме дали ответ на заявление Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик прокомментировал заявление украинского президента Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ в Черном море. По его словам, Российская Федерация готова давать отпор любым вражеским планам.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0