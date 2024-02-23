Российские войска в ночь на 23 февраля ударили по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в городе Днепр

Армия России поразила нефтебазу и цеха по сборке дронов в Днепропетровске

Ночью на 23 февраля российские подразделения нанесли удары по нефтебазе, складам ВСУ и цехам Южного машиностроительного завода в Днепропетровске.

Фото: Чешское радио

Как сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, жители города сообщили о взрывах. Одним из объектов, пострадавших в результате атаки, стала нефтебаза, принадлежащая акционерному обществу "Днепровский металлургический завод".

Сообщается, что здесь находились крупные резервуары с нефтепродуктами.

"Сообщают о попадании в Южный машиностроительный завод, в те цеха, где занимались изготовлением новых беспилотных летательных аппаратов", — добавил координатор подполья.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о возгорании одного из резервуаров с топливом на одном из предприятий в Днепропетровске.