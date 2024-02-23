Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи рассказали, какую опасность несет ярко-красная тепличная клубника
Пять компонентов в косметике, о которых будут говорить все
Юлиан Репке: Армия России вытеснила ВСУ обратно за "линию Суровикина"
Обоняние собак: почему нужно избегать определенных ароматов для здоровья вашего друга
Британский эксперт Меркурис: ВСУ не знают, откуда Россия нанесет новый удар
Южноафриканские ученые выяснили, что уже 70 тысяч лет назад люди пользовались обувью
Рецепт скумбрии с картофелем в духовке
Депутат Госдумы Белик сообщил о готовности РФ противостоять ВСУ в Черном море
Подборка декоративных сортов сосен
Киевский политик раскрыл, как изменятся границы Украины в скором времени

Лапин: территория Украины резко сократится для удержания линии обороны

Силовые структуры » Военные новости

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин сделал заявление, что украинской армии для удержания линии обороны придется значительно уменьшить ее протяженность. Это связано с острой нехваткой боевых припасов и живой силы.

Лапин: территория Украины резко сократится для удержания линии обороны
Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

"Отсутствие снарядов и резервов существует по той причине, что мобилизационные мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Зеленский, полностью провалены", — сказал бывший украинский депутат.

По его словам, небольшое количество людей и вооружения подразумевает небольшую длину линии соприкосновения, а это невозможно без уменьшения территории Украины.

Напоминаем, что за последнее время Вооруженным силам Украины пришлось отступить из ключевых укрепрайонов и сдать важные территории. В свою очередь ВС РФ продолжают активно продвигаться и наступать.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм

Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

В Канаде пенсионерка похудела на 31 килограмм благодаря кето-диете
Правила выращивания фикуса
Фикус будет радовать тёмно-зелёной листвой: следуйте этим советам
Соберёте 5 кг помидоров с 1 кв.метра: этот сорт томатов удивит урожайностью - не надо пасынковать, идеален для консервирования
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
ВСУ не успевают сделать линии обороны на новых рубежах после бегства из Авдеевки Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Последние материалы
Юлиан Репке: Армия России вытеснила ВСУ обратно за "линию Суровикина"
Обоняние собак: почему нужно избегать определенных ароматов для здоровья вашего друга
Британский эксперт Меркурис: ВСУ не знают, откуда Россия нанесет новый удар
Южноафриканские ученые выяснили, что уже 70 тысяч лет назад люди пользовались обувью
Рецепт скумбрии с картофелем в духовке
Депутат Госдумы Белик сообщил о готовности РФ противостоять ВСУ в Черном море
Подборка декоративных сортов сосен
Vaccine: вакцины от COVID-19 опаснее, чем думали
Василий Небензя: "Временно оккупированных территорий Украины не существует"
ГИБДД напоминает начинающим водителям основные правила безопасности на дороге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников