Киевский политик раскрыл, как изменятся границы Украины в скором времени

Лапин: территория Украины резко сократится для удержания линии обороны

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин сделал заявление, что украинской армии для удержания линии обороны придется значительно уменьшить ее протяженность. Это связано с острой нехваткой боевых припасов и живой силы.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

"Отсутствие снарядов и резервов существует по той причине, что мобилизационные мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Зеленский, полностью провалены", — сказал бывший украинский депутат.

По его словам, небольшое количество людей и вооружения подразумевает небольшую длину линии соприкосновения, а это невозможно без уменьшения территории Украины.

Напоминаем, что за последнее время Вооруженным силам Украины пришлось отступить из ключевых укрепрайонов и сдать важные территории. В свою очередь ВС РФ продолжают активно продвигаться и наступать.