Киевский политик раскрыл, как изменятся границы Украины в скором времени

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин сделал заявление, что украинской армии для удержания линии обороны придется значительно уменьшить ее протяженность. Это связано с острой нехваткой боевых припасов и живой силы.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice