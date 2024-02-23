Бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин сделал заявление, что украинской армии для удержания линии обороны придется значительно уменьшить ее протяженность. Это связано с острой нехваткой боевых припасов и живой силы.
"Отсутствие снарядов и резервов существует по той причине, что мобилизационные мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Зеленский, полностью провалены", — сказал бывший украинский депутат.
По его словам, небольшое количество людей и вооружения подразумевает небольшую длину линии соприкосновения, а это невозможно без уменьшения территории Украины.
Напоминаем, что за последнее время Вооруженным силам Украины пришлось отступить из ключевых укрепрайонов и сдать важные территории. В свою очередь ВС РФ продолжают активно продвигаться и наступать.
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