По данным Минобрнауки, с начала спецоперации порядка 1 тысячи военнослужащих и около 900 членов их семей были переведены на бесплатное обучение

Минобрнауки РФ: Более 18 тысяч учащихся российских вузов принимают участие в СВО

Согласно информации Минобрнауки, более 18 тысяч учащихся российских вузов в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

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Еще 30 тысяч студентов являются членами семей военнослужащих, принимающих участие в операции. Эти цифры были представлены в День защитника Отечества в официальном телеграм-канале ведомства.

По данным министерства, с начала специальной операции более 1 тысячи военнослужащих и около 900 их семей были переведены на бесплатное обучение. Еще 6 тысячам была предоставлена скидка на обучение.

24 февраля 2022 года стало знаковой датой для России и мира в целом. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин откликнулся на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в обеспечении защиты населения республик от киевского режима и объявил о начале СВО.