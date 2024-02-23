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Небензя назвал опасной и абсурдной иллюзию о том, что при поддержке западных стран Украина сможет одержать победу над РФ

Василий Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу Украины

Силовые структуры » Военные новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот не обладает стратегическим мышлением, если верит в возможность победы над Россией при поддержке стран Запада.

Василий Небензя: Зеленский не блещет стратегическим мышлением, если верит в победу Украины
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Небензя назвал иллюзией и опасным заблуждением утверждение о том, что Украина смогла бы одержать верх в конфликте с Москвой при поддержке западных союзников.

Он также отметил неудачу контрнаступления украинских Вооруженных Сил, при этом обвинив Запад в поставках оружия киевскому режиму, что, по его словам, лишь увеличивает количество жертв среди украинцев.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало важным событием не только для России, но и для всего мирового сообщества. В этот день президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу глав Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Луганской Народной Республики Леонида Пасечникова о предоставлении помощи для защиты населения республик от украинского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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