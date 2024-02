Небензя назвал опасной и абсурдной иллюзию о том, что при поддержке западных стран Украина сможет одержать победу над РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот не обладает стратегическим мышлением, если верит в возможность победы над Россией при поддержке стран Запада.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication