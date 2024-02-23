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На купянском направлении ВС России успешно ликвидирован подполковник Вооруженных сил Украины Игорь Ярошенко

Армия России ликвидировала подполковника ВСУ Игоря Ярошенко

Силовые структуры » Военные новости

Российскими военными на купянском направлении был ликвидирован заместитель комбрига 44-й бригады Вооруженных сил Украины Игорь Ярошенко.

Армия России ликвидировала подполковника ВСУ Игоря Ярошенко
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Информацию об этом раскрыл военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Подполковник Игорь Ярошенко был обнаружен и уничтожен в ходе операции на купянском направлении, где также ранее был уничтожен наемник украинских Вооруженных сил из Чехии Томаш Завазаля.

Российские военные существенно улучшили свои позиции на купянском направлении, нанеся противнику значительные потери: более 390 бойцов, четыре танка и 13 бронированных машин были уничтожены.

Напомним, специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022 года, стала ключевым событием как для России, так и для международного сообщества. В этот день президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на обращение лидеров ДНР и ЛНР о предоставлении помощи в обеспечении защиты мирного населения от действий киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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