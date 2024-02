На купянском направлении ВС России успешно ликвидирован подполковник Вооруженных сил Украины Игорь Ярошенко

Российскими военными на купянском направлении был ликвидирован заместитель комбрига 44-й бригады Вооруженных сил Украины Игорь Ярошенко.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0