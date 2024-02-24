Украине будет сложно заменить ликвидированные войсками ВС РФ ЗРК Patriot, пишет Military Watch.
Источник уточняет, что в ходе недавних ракетных ударов российской стороне удалось повредить системы ПВО MIM-104 Patriot, которые поставлены на вооружение укронацистов. В том числе сокрушена пусковая установка ракет класса "земля-воздух". Предполагается, что удары могли быть нанесены как ракетами "Кинжал", так и "Искандерами".
Обозреватели уверены, что проблемы в украинской армии нарастают, как снежный ком и главной причиной является прекращение финансирования со стороны Соединённых Штатов. Но, даже если Байдену удастся его продавить, то это киевскому режиму не поможет. Кроме того, сами американцы сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования.
По данным источников в России, всего на вооружении у Незалежной может быть пять батарей Patriot, в каждой до восьми пусковых установок.
Ранее МО РФ было опубликовано видео, на котором зафиксировано уничтожение американского комплекса.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.