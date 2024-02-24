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MWM: Киеву будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot

Силовые структуры » Военные новости

Украине будет сложно заменить ликвидированные войсками ВС РФ ЗРК Patriot, пишет Military Watch.

MWM: Киеву будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

Источник уточняет, что в ходе недавних ракетных ударов российской стороне удалось повредить системы ПВО MIM-104 Patriot, которые поставлены на вооружение укронацистов. В том числе сокрушена пусковая установка ракет класса "земля-воздух". Предполагается, что удары могли быть нанесены как ракетами "Кинжал", так и "Искандерами".

Обозреватели уверены, что проблемы в украинской армии нарастают, как снежный ком и главной причиной является прекращение финансирования со стороны Соединённых Штатов. Но, даже если Байдену удастся его продавить, то это киевскому режиму не поможет. Кроме того, сами американцы сталкиваются с серьезной нехваткой систем Patriot для собственного использования.

По данным источников в России, всего на вооружении у Незалежной может быть пять батарей Patriot, в каждой до восьми пусковых установок.

Ранее МО РФ было опубликовано видео, на котором зафиксировано уничтожение американского комплекса.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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