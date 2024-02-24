Число россиян, одобряющих начало спецоперации на Украине, увеличилось с 65% до 68% по сравнению с прошлым годом

Опрос ВЦИОМ: 68% жителей России поддержали спецоперацию

В последние два года среди россиян значительно возросла поддержка решения о начале специальной военной операции на Украине.

Фото: "Выдвижение автомобильной колонны снабжения ВС РФ в Харьковской обл. 001" by неизвестен is licensed under CC BY 4.0.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 68% респондентов выразили свою поддержку президенту Владимиру Путину. Этот показатель увеличился на три процентных пункта за два года.

Кроме того, большинство опрошенных (65%) считают, что спецоперация для российских войск проходит успешно.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало ключевым событием как для России, так и для всего мира. В этот день президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима.