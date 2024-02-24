Украина лишилась ещё двух истребителей из своего воздушного парка

Российские военные сбили в ДНР два украинских истребителя

Министерство обороны России доложило о двух сбитых в ДНР истребителях МиГ-29 ВВС Украины.

Фото: Вадим Савицкий

МиГ-29 - это истребитель, разработанный в СССР. Этот самолет был разработан в конце 1970-х годов и поступил на вооружение в 1982 году. Он был предназначен для замены МиГ-21 и МиГ-23 и стал одним из основных боевых самолетов ВВС России и Украины. Однако если ВКС РФ проходили неоднократную модернизацию, то ВВС Украины продолжают использовать этот истребитель в качестве основного.

МиГ-29 имеет два двигателя, которые обеспечивают ему скорость до 2,2 Маха (2450 км/ч) и максимальную дальность полета до 1,500 км. Его максимальная высота полета составляет более 18000 метров.

Самолет оснащен радиолокационной системой, которая позволяет ему обнаруживать и отслеживать воздушные цели на больших расстояниях. Он также оснащен системой управления огнем, которая обеспечивает точное наведение оружия на цель.

Одним из главных преимуществ МиГ-29 является его маневренность. Благодаря своим крыльям с изменяемой геометрией, он может выполнять сложные маневры и быстро менять направление движения. Это делает его очень эффективным в ближнем бою и позволяет ему успешно противостоять более современным истребителям.

В целом, МиГ-29 остается одним из самых эффективных и надежных истребителей в мире. Он активно используется в ВВС России и других стран и продолжает развиваться, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом рынке вооружений.

Уничтожение таких истребителей на Украине, сопоставимых по характеристикам с американскими F-16 ставит вопрос о целесообразности поставок этих дорогостоящих и сложных в обслуживании самолётов.