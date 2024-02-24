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В Ворошиловском районе Донецка произошел удар со стороны ВСУ, который привел к прямому попаданию снаряда в жилой дом

При ударе ВСУ по центру Донецка погибли мирные жители

Силовые структуры » Военные новости

Мирные жители погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому многоквартирному дому в Ворошиловском районе Донецка. Данную информацию подтвердил корреспондент РИА Новости.

При ударе ВСУ по центру Донецка погибли мирные жители
Фото: Телеграм

Один из очевидцев рассказал о случившемся.

"Минут 15-20 назад я приехал, вот прилетело, и товарищ погиб, сосед — друг детства, неизвестно, куда прилетит, Ваньку вон убило", — сказал он.

Снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины, поразил верхние этажи жилого дома. Он пробил стену здания, повреждая балконы и оконные рамы на верхних этажах. Также пострадало остекление в соседних домах.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года вызвало широкий резонанс не только в российском обществе, но и за его пределами. Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу глав ДНР и ЛНР о предоставлении помощи для защиты населения республик от агрессии киевского режима.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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