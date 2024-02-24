В цехах коксохимического завода в Авдеевке ВС РФ обнаружили большое количество брошенного ВСУ вооружения

Минобороны РФ опубликовало кадры с "музеем трофеев" на коксохимическом заводе в Авдеевке

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, снятый на территории коксохимического завода в Авдеевке, где ранее находились солдаты противника.

Фото: Телеграм WarGonzo

На кадрах видно брошенные пункты управления беспилотными летательными аппаратами с терминалами глобальной спутниковой системы Starlink, а также множество противотанковых гранатометов с боеприпасами, ручные гранаты, автоматическое оружие, патроны и сухие пайки.

Представители Минобороны России отметили, что все найденное на заводе было оставлено украинскими солдатами, которые в панике покинули место под натиском российских войск.

Об освобождении Авдеевки сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля. Президент страны Владимир Путин получил первичные доклады об успешной операции Вооруженных Сил России на направлении Авдеевки уже в четыре часа утра этого дня.