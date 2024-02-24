Буданов* заявил, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент он не видит замены Герасимову

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* восхитился работой начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* выразил высокую оценку работе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова.

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"Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость", — заявил Кирилл Буданов.

Недавно в Польше Валерия Герасимова сравнили с выдающимся полководцем Михаилом Кутузовым. По данным издания Mysl Polska, начальник Генерального штаба РФ отличается способностью терпеливо добиваться поставленных целей и умением учитывать как слабые, так и сильные стороны противников.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

* включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.