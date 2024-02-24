Рихтер заявил, что силы российской армии растут и она постепенно добивается преимущества на поле боя

Военный эксперт Вольфганг Рихтер: Западу придется принять невозможность победы Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя становится невозможной.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В интервью Welt он отметил, что высказывания генерала Валерия Залужного о необходимости прощания с риторикой о победе, поддерживаемой президентом Украины Владимиром Зеленским, оказались актуальными.

Рихтер подчеркнул, что украинской армии не хватает не только боеприпасов, но и личного состава, поэтому говорить о ее победе сложно. В то же время, он отметил, что возможности российской армии, наоборот, продолжают увеличиваться, и она постепенно добивается преимущества.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике 17 февраля.