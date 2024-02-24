Полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер заявил, что западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя становится невозможной.
В интервью Welt он отметил, что высказывания генерала Валерия Залужного о необходимости прощания с риторикой о победе, поддерживаемой президентом Украины Владимиром Зеленским, оказались актуальными.
Рихтер подчеркнул, что украинской армии не хватает не только боеприпасов, но и личного состава, поэтому говорить о ее победе сложно. В то же время, он отметил, что возможности российской армии, наоборот, продолжают увеличиваться, и она постепенно добивается преимущества.
Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике 17 февраля.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.