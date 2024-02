Наемник Альваро Антонио Альварес Ариса с позывным Барбас из Колумбии был ликвидирован в зоне спецоперации

Your browser does not support the audio element.

В зоне проведения специальной военной операции на Украине был уничтожен наемник из Колумбии, известный под позывным Барбас.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.