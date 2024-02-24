В зоне проведения специальной военной операции на Украине был уничтожен наемник из Колумбии, известный под позывным Барбас.
Он присоединился к "Интернациональному легиону" украинских войск в сентябре прошлого года. Барбас провел несколько месяцев на передовой, где, по данным Telegram-канала TrackANaziMerc, делал селфи и готовил барбекю в окопах.
Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года на Украине стало важным событием, не только для России, но и для всего мира. В ответ на просьбу глав Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Луганской Народной Республики Леонида Пасечникова президент России Владимир Путин принял решение об оказании помощи в защите населения республик от действий киевского режима.
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