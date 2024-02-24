Наемник Альваро Антонио Альварес Ариса с позывным Барбас из Колумбии был ликвидирован в зоне спецоперации

Колумбийский наемник с позывным Барбас уничтожен ВС России в зоне СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В зоне проведения специальной военной операции на Украине был уничтожен наемник из Колумбии, известный под позывным Барбас.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Он присоединился к "Интернациональному легиону" украинских войск в сентябре прошлого года. Барбас провел несколько месяцев на передовой, где, по данным Telegram-канала TrackANaziMerc, делал селфи и готовил барбекю в окопах.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года на Украине стало важным событием, не только для России, но и для всего мира. В ответ на просьбу глав Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и Луганской Народной Республики Леонида Пасечникова президент России Владимир Путин принял решение об оказании помощи в защите населения республик от действий киевского режима.