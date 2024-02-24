Украинский депутат считает, что Украине нужно отказаться от территорий, чтобы вступить в НАТО

Украинский депутат Алексей Гончаренко сделал заявление, что Украине лучше отказаться от тех территорий, которые армия пытается вернуть, чтобы вступить в НАТО, пишет издание Telegraph.
"Я считаю, что правильной и более реалистичной последовательностью должно быть членство в НАТО территории, контролируемой Украиной. И в результате этого через какое-то время Украина начнет новую военную кампанию", — высказался Алексей Гончаренко.
Депутат добавил, что если сказать коротко, то сейчас он предлагает обменять территории на заключение мира. Гончаренко считает, что если Украина сможет вступить в Североатлантический альянс, то это создаст трудности для Российской Федерации. Однако для реализации таких планов понадобятся годы.
Чуть позже он в своем Телеграм-канале отказался от высказанных заявлений. Он заверил, что от него не звучали призывы, чтобы Украина сдалась ради НАТО.
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