Украинский депутат считает, что Украине нужно отказаться от территорий, чтобы вступить в НАТО

Украинский депутат Гончаренко призвал Украину отказаться от территорий ради НАТО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинский депутат Алексей Гончаренко сделал заявление, что Украине лучше отказаться от тех территорий, которые армия пытается вернуть, чтобы вступить в НАТО, пишет издание Telegraph.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я считаю, что правильной и более реалистичной последовательностью должно быть членство в НАТО территории, контролируемой Украиной. И в результате этого через какое-то время Украина начнет новую военную кампанию", — высказался Алексей Гончаренко.

Депутат добавил, что если сказать коротко, то сейчас он предлагает обменять территории на заключение мира. Гончаренко считает, что если Украина сможет вступить в Североатлантический альянс, то это создаст трудности для Российской Федерации. Однако для реализации таких планов понадобятся годы.

Чуть позже он в своем Телеграм-канале отказался от высказанных заявлений. Он заверил, что от него не звучали призывы, чтобы Украина сдалась ради НАТО.