Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина намерена пересмотреть условия Будапештского меморандума
Константин Сивков: костяк контрнаступления ВСУ готовили солдаты НАТО
Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет
Журнал Time: У Украины нет шансов одержать полную победу в конфликте с Россией
5 признаков, по которым опытные сотрудники ДПС выявляют пьяных водителей
Новозеландская туристка, переехав в Британию, заявила, что эта страна вызывает недоумение
Курица с картофелем в сливочно-чесночном соусе
Phys: у самок шимпанзе увеличилась продолжительность жизни после репродуктивного периода
Истод - дивное растение для украшения сада
Бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пришлось выйти из Ласточкино для предотвращения перекрытия путей снабжения

Украинские СМИ: ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

0:44
Силовые структуры » Военные новости

Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино, расположенный недалеко от Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Украинские СМИ: ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

По данным Telegram-канала "Военкоры Русской весны", 35-я бригада 41-й армии Центрального военного округа (ЦВО) завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом.

Эту же информацию сообщает издание "Страна.ua".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады об успехах Вооруженных Сил России на авдеевском направлении уже в четыре часа утра того же дня.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.

Шикарные многолетники для любого сада
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Этот дивный цветок пока ещё редко встречается на загородных участках: оно поражает красотой, привлекает медоносов и не требует регулярного полива
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Польские археологи раскрывают тайны старейшего кораблекрушения: медные слитки и древние торговые маршруты
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
Последние материалы
Врач Сураева рассказала о количестве допустимых КТ и рентгенов в год
Тайны кошачьей нежности: как расшифровать их поведение
Диетолог Микитюк рассказала, что мышечную массу лучше набирать за счет яиц, мяса птицы и молока
Глава МИД Швейцарии заявил о существовании десятка мирных планов по Украине
Электромобили против ДВС: развенчивая мифы о загрязнении окружающей среды
Daily Mail: красную мочь вызывает не только кровотечение
Final Fantasy VII Rebirth набрала 93 балла из 100 на Metacritic
Глава СНБО заявил, что не все страны Запада хотят победы Украины в конфликте
Scientific Reports: в Испании обнаружены свидетельства войны, произошедшей около 5000 лет назад
Несколько вариантов совместной посадки растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников