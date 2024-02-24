Бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ пришлось выйти из Ласточкино для предотвращения перекрытия путей снабжения

Украинские СМИ: ВСУ вывели войска из Ласточкино к западу от Авдеевки

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино, расположенный недалеко от Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

По данным Telegram-канала "Военкоры Русской весны", 35-я бригада 41-й армии Центрального военного округа (ЦВО) завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом.

Эту же информацию сообщает издание "Страна.ua".

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады об успехах Вооруженных Сил России на авдеевском направлении уже в четыре часа утра того же дня.