Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино, расположенный недалеко от Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным Telegram-канала "Военкоры Русской весны", 35-я бригада 41-й армии Центрального военного округа (ЦВО) завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом.
Эту же информацию сообщает издание "Страна.ua".
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Президент России Владимир Путин выслушал первые доклады об успехах Вооруженных Сил России на авдеевском направлении уже в четыре часа утра того же дня.
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