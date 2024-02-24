Советник Залужного: Руководство требовало от военных "дорожную карту победы" без данных о ресурсах

Советник Залужного заявил, что Киев требовал от военных план победы,

По данным американской газеты New York Times, советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Киев в 2023 году хотел от военных "дорожную карту победы", не уточняя ресурсы, которые власти готовы выделить.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

"Это то, что наше политическое руководство не понимало, когда оно потребовало от военных планы без стратегических резервов и ресурсов", — приводит издание слова Виктора Назарова.

Это вызвало беспокойство среди военных чиновников Украины, которые были озабочены тем, что власть требовала успехов при том, что неизвестна была численность личного состава и количество боеприпасов и оружия для выполнения планов.