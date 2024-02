Советник Залужного: Руководство требовало от военных "дорожную карту победы" без данных о ресурсах

По данным американской газеты New York Times, советник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Киев в 2023 году хотел от военных "дорожную карту победы", не уточняя ресурсы, которые власти готовы выделить.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0