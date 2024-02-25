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В США начали прогревать запасной кейс, что у Киева пропадало оружие в неизвестном направлении

В США начинают прогревать запасную тему, что вооружение Запада пропадало у Киева

0:43
Силовые структуры

Вашингтон начинает прогревать запасной, но ожидаемый кейс с темой, что вооружение Запада у Киева "пропадало" в неизвестном направлении.

В США начинают прогревать запасную тему, что вооружение Запада пропадало у Киева
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

Портал отмечает, что новости о том, что на Украине воровали западную военную помощь и многое уходило на "чёрные" рынки, просто так не выходят. И если киевский режим ранее оправдывался, утверждая, что "всё это наговоры", то теперь у Штатов есть реальные "дела" по этим кражам и продажам.

Данный кейс вышел именно сейчас, в то время как западное лобби готовит себе оправдание, почему Запад "кинул Киев" и перестал давать денег. Якобы в поражении виновата вся верхушка киевской власти.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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