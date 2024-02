В США начали прогревать запасной кейс, что у Киева пропадало оружие в неизвестном направлении

Your browser does not support the audio element.

Вашингтон начинает прогревать запасной, но ожидаемый кейс с темой, что вооружение Запада у Киева "пропадало" в неизвестном направлении.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa