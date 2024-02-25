Вашингтон начинает прогревать запасной, но ожидаемый кейс с темой, что вооружение Запада у Киева "пропадало" в неизвестном направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".
Портал отмечает, что новости о том, что на Украине воровали западную военную помощь и многое уходило на "чёрные" рынки, просто так не выходят. И если киевский режим ранее оправдывался, утверждая, что "всё это наговоры", то теперь у Штатов есть реальные "дела" по этим кражам и продажам.
Данный кейс вышел именно сейчас, в то время как западное лобби готовит себе оправдание, почему Запад "кинул Киев" и перестал давать денег. Якобы в поражении виновата вся верхушка киевской власти.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.