Из всех городов и посёлков Украины "выход" украинских войск теперь будет одинаковым.
Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.
Как по шаблону они будут сидеть под полуторатонными фугасными бомбами в чистом поле.
"Даже когда ФАБ падает в 200-300 метрах, тебя глушит жёстко — кто попадал, тот знает. Северное, Ласточкино, Клещеевка и др. Всё будет по одному сценарию, если авиация сможет организовать устойчивое бомбометание", — отмечает портал.
По словам военкора, что касается Авдеевского узла, то за селом Северное, будет село Тоненькое. А дальше населённый пункт Орловка и выход на первые эшелоны украинской обороны.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.