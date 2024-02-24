"Выход" ВСУ из всех населённых пунктов теперь будет по шаблону одинаковым

"Выход" ВСУ из всех городов Украины теперь будет по шаблону плачевным

Из всех городов и посёлков Украины "выход" украинских войск теперь будет одинаковым.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Об этом сообщает Telegram-канал Condottiero.

Как по шаблону они будут сидеть под полуторатонными фугасными бомбами в чистом поле.

"Даже когда ФАБ падает в 200-300 метрах, тебя глушит жёстко — кто попадал, тот знает. Северное, Ласточкино, Клещеевка и др. Всё будет по одному сценарию, если авиация сможет организовать устойчивое бомбометание", — отмечает портал.

По словам военкора, что касается Авдеевского узла, то за селом Северное, будет село Тоненькое. А дальше населённый пункт Орловка и выход на первые эшелоны украинской обороны.