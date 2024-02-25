Министр обороны Украины Умеров: военный план на 2024 год есть, он даст результаты

Умеров заявил о наличии у Киева военного плана на 2024 год, но скрыл детали

Киев создал военный план на этот год, который принесёт хорошие результаты, проинформировал министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт "РБК-Украина".

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"Мы делаем всё, чтобы был прорыв — план на 2024 уже имеется. Мы публично о нём не говорим", — высказался он.

Глава ведомства поведал о возведении фортификационных сооружений в зоне боевого соприкосновения. Он не указал детали плана, но дал понять, что представители властей умышленно не сообщают о нём в публичном пространстве. При этом он назвал имеющуюся у киевского режима стратегию "мощной" и дающей надежду на достижение хороших результатов на поле боя.

На пресс-конференции ВЭФ в Давосе Умеров подчеркнул, что данными о военной стратегии обладают киевские власти и их партнёры.

Главком ВСУ Александр Сырский до этого сообщил генералам из США о планах ВСУ. Среди них — оптимизация структуры украинской армии и рост качества подготовки военных. На фоне этого Зеленский заявлял, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению на юге страны и в Чёрном море.