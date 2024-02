Министр обороны Украины Умеров: военный план на 2024 год есть, он даст результаты

Киев создал военный план на этот год, который принесёт хорошие результаты, проинформировал министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт "РБК-Украина".

Фото: wikipedia.org by Діана Давітян is licensed under CC BY-SA 4.0