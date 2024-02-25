Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеленский: за два года конфликта Украина потеряла 31 тысячу военнослужащих
Стюардессы раскрывают секрет: как сделать туалет ароматным без освежителей воздуха
Почему стоит подумать дважды перед покупкой подержанного BMW: экспертное мнение
Как выбрать спелый ананас
Побелка деревьев может быть иногда вредна
Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Эндокринолог Квасова рассказала, что режим питания и активность являются ключом к долгой жизни
Буданов заявил, что Навальный умер из-за тромба
Ермак допускает участие России на конференции по Украине в Швейцарии
Элита ВСУ начинает сдаваться

Российские десантники взяли двух пленных из элитной бригады ВСУ

Силовые структуры

На Запорожском направлении российские солдаты взяли двух пленных из 82-й бригады ВСУ. Это элитное подразделение, сформированное в начале 2023 года в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ. Бригада была оснащена по последнему слову техники, личный состав проходил обучение в странах НАТО, бронетехника представлена британскими танками Challenger, немецкими БМП Marder и американскими БТР Stryker. 

Российские десантники взяли двух пленных из элитной бригады ВСУ
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе боёв у Работино российские войска выбивают противника с небольших участков фронта, занятых им в ходе летнего контрнаступления. Боевой дух ВСУ снижается, а падение Авдеевки означает, что помощь на Запорожском направлении может не прийти вовсе. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Оставался неподвижным 34 миллиона лет: подо льдами Восточной Антарктиды обнаружили удивительные формы рельефа

Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.

Британские ученые обнаружили древний речной ландшафт подо льдами Антарктиды
13-кратный чемпион мира Фуркад призвал немецкого биатлониста Долля "наслаждаться до конца" на фоне новости о завершении карьеры
"Наслаждайся до конца": 13-кратный чемпион мира Фуркад высказался о намерении завершить карьеру Бенедиктом Доллем
Более красивый вид и пышное цветение: что делать, чтобы древовидная гортензия была красивой
Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше
Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас Регенерация не за горами: учёные разработали препарат для восстановления мышц после травм Анастасия Жукова ЦАХАЛ устроил жесточайший "карантин" в Иерусалиме Михаил Плисюк
Арбенина назвала кривоногими упырями организаторов фестиваля по чирлидингу, отменивших её концерты на Сахалине
Как понять, почему ваша кошка кусается во время ласк
Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета
Новый трюк мошенников с бутылкой: водители могут лишиться ценных вещей, пока ищут причину скрежета
Последние материалы
ЦАХАЛ устроил жесточайший "карантин" в Иерусалиме
Эндокринолог Квасова рассказала, что режим питания и активность являются ключом к долгой жизни
Буданов заявил, что Навальный умер из-за тромба
Цезарь Куников с нами: геббельсовскую пропаганду в СВО побеждают не словами
Ермак допускает участие России на конференции по Украине в Швейцарии
Врачи рассказали, как справиться с аллергией весной
Microbial Pathogenesis: Людовик IX умер из-за инфекционных осложнений цинги
Дональд Трамп не оставил сопернице по праймериз никаких шансов на победу
Нивяник и ромашка станут прекрасными украшениями сада
ТОП-5 самых надежных рамных внедорожников на вторичном рынке России, пользующихся огромной популярностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников