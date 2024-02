Элита ВСУ начинает сдаваться

На Запорожском направлении российские солдаты взяли двух пленных из 82-й бригады ВСУ. Это элитное подразделение, сформированное в начале 2023 года в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ. Бригада была оснащена по последнему слову техники, личный состав проходил обучение в странах НАТО, бронетехника представлена британскими танками Challenger, немецкими БМП Marder и американскими БТР Stryker.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic