Элита ВСУ начинает сдаваться

Российские десантники взяли двух пленных из элитной бригады ВСУ

На Запорожском направлении российские солдаты взяли двух пленных из 82-й бригады ВСУ. Это элитное подразделение, сформированное в начале 2023 года в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ. Бригада была оснащена по последнему слову техники, личный состав проходил обучение в странах НАТО, бронетехника представлена британскими танками Challenger, немецкими БМП Marder и американскими БТР Stryker.

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В ходе боёв у Работино российские войска выбивают противника с небольших участков фронта, занятых им в ходе летнего контрнаступления. Боевой дух ВСУ снижается, а падение Авдеевки означает, что помощь на Запорожском направлении может не прийти вовсе.